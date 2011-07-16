Ривненская область получит 400 тысяч евро в рамках проекта ЕС и ПРООН

Местные общины Ривненской области получат от Еврокомиссии свыше 400 тысяч евро в результате реализации второго этапа проекта Европейского Союза и ПРООН «Местное развитие, ориентированное на общину».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили во время подписания соглашения о реализации в области второго этапа проекта. Документ подписали и.о. председателя облгосадминистрации Анатолий ЮХИМЕНКО, заместитель председателя облсовета Александр ЧУПРИНА и помощник постоянного представителя Представительства ООН в Украине Берди БЕРДИЕВ.

Предусматривается, что во второй фазе проекта, которая рассчитана на 4 года, участие в проекте смогут принять от 6 до 10 районов области - по 4-5 сельских советов в каждом, при этом европейские партнеры заинтересованы привлекать к сотрудничеству новые территориальные общины, которые не имели опыта в написании проектов.

Приоритетными сферами для поддержки общественных инициатив в этот раз станут: здравоохранение (поддержка создания на селе сети фельдшерско-акушерских пунктов), энергосбережение, экология, коммунальное водоснабжение, поддержка малого бизнеса.

Кроме того, как отметил А.ЧУПРИНА, менеджмент проекта поддержал его предложение включить в перечень общественных инициатив, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку Еврокомиссии, создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов на селе.

Справка УНИАН. Совместный проект Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, ориентированное на общину» на втором этапе начинает сотрудничество с 900 общинами во всех регионах Украины для поддержки стабильного развития сельских территорий путем введения инициатив по самополномочности и возрождению общин для реального улучшения уровня жизни на местном уровне.

Второй этап проекта начался в июне этого года и будет продолжаться до июня 2015 года. Бюджет проекта - 17 млн. евро.