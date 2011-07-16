Завтра на западе, севере и в центре Украины ожидаются грозовые дожди

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины местами ожидаются грозовые дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем, кроме Закарпатья, 22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем в большинстве северных областей 26-31°, в центральных областях 30-34°, в южной части и на востоке 35-38°.

В Киевской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-21°, днем 26-31°. В Киеве температура ночью около 20°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25°, в Азовском море 25-26°; в Днепре возле Киева 24°.