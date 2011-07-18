В Луганской области обмолочено 85 тыс. га зерновых - 21% плана

В Луганской области уже обмолочено 85 тыс. га зерновых культур, что составляет 21% от общей площади.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

Намолочено 224 тыс. тонн зерна, в том числе 190 тыс. тонн пшеницы с площади 69 тыс. га (25%).

Урожайность зерновых культур по области составляет 26,8 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 27,9 ц/га. Эти показатели сохранились на уровне прошлого года.

На сертифицированные зерновые склады по состоянию на 15 июля поступило 52 тыс. тонн зерна. В частности, озимой пшеницы – 45 тыс. тонн, из которой 40 тыс. тонн (90%) относится к І-ІІІ классам.