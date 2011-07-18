В Украине величилось количество рейдерских атак на агрокомпании – юристы

В Украине увеличилось количество рейдерских атак на компании аграрного сектора, сообщили УНИАН юристы компании L.I.Group.

«Рейдерские атаки возвращаются, и все чаще их объектами становятся предприятия аграрной отрасли», - утверждают юристы компании. По их словам, чем чаще звучит проблема продовольственного кризиса в мире, тем более привлекательным в Украине становится аграрный бизнес. «Однако именно аграрная отрасль является наименее защищенной в нашей стране, а потому данный сектор является очень интересным для не чистых на руку дельцов. И нет ни одного предприятия, которое бы не было потенциально привлекательным объектом для них. Привлекают таких лиц, как правило, земельные права, имущество, сооружения, акции и полученные аграриями урожаи», - отмечают юристы. По их словам, объектами рейдерских атак становятся как успешные развивающиеся предприятия, так и приходящие в упадок, которые нуждаются в помощи государства и инвесторов.

«За 2 последних года мы стали свидетелями дерзких посягательств на корпоративные права в так называемых аграрных областях Украины, в частности в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях. Некоторые клиенты сориентировались и своевременно обратились за юридической помощью, и мы сумели успешно отбить удары оппонентов и предупредить их следующие противоправные шаги, однако есть и такие, которые обратились к нам уже на стадии, когда их предприятия буквально растаскивали по кускам, а ситуация вышла из-под контроля полностью. Однако и в этом случае через многочисленные и непростые судебные процессы нам удалось вернуть и имущество, и незаконно отобранную землю», - объясняют специалисты.

По мнению юристов, современное состояние законодательства, которое регулирует отношения в аграрном секторе экономики Украины, оставляет желать лучшего. Устаревшие нормы, несогласованность, а порой и полное отсутствие правовых норм, которые регулируют конкретные правоотношения, не только не дают возможности для нормальной работы предприятий, но и провоцируют рейдеров на противоправный захват рентабельных производств. Однако, по мнению юристов, в настоящее время наметились позитивные тенденции, которые дают надежду на быстрое реформирование аграрной отрасли Украины. В частности, заслуживают внимания инициативы Президента Украины, связанные с реформированием аграрного сектора экономики, «действия, направленные на принятие жизненно необходимых для рынка земель законов, которые создадут фундамент для эффективной деятельности аграрных предприятий». «Надеемся, что успешная реализация намеченных реформ позволит аграрным предприятиям выйти на качественно новый уровень производства, а также облегчит работу юридических служб, которые их обслуживают», - отмечают в компании.