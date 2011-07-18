Госземагентство готовит программу создания земельного кадастра

Государственное агентство земельных ресурсов Украины намерено осенью текущего года внести в Верховную Раду программу создания государственного земельного кадастра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, данная программа сегодня находится на этапе разработки.

«Мы уверены, что до 1 января 2012 года сможем обеспечить составляющую формирования государственного земельного кадастра, которая касается базы регистрации земельных участков. Планируем дополнить базу всей регистрационной информацией, которая на сегодня у нас есть», - сказал первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ.

По его словам, закон о государственном земельном кадастре содержит ряд принципиально новых положений относительно оснований, процедуры и сроков осуществления государственной регистрации земельных участков, которые направлены на уменьшение коррупции, упрощение и ускорение всех необходимых процедур. В частности, законом введен институт государственных кадастровых регистраторов - специально уполномоченных должностных лиц, которые несут личную ответственность за регистрацию документов государственного земельного кадастра и являются процессуально независимыми субъектами.

При этом законом урегулирован порядок обмена информацией между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

А.КАДОМСКИЙ отметил, что вести госземкадастр будет Госземагентство и его территориальные органы.

По его данным, основные организационно-технические вопросы функционирования ГЗК предусматривается урегулировать соответствующим Порядком ведения Государственного земельного кадастра, который утверждается Кабинетом министров.

Среди основных проблем внедрения ГЗК первый замглавы ведомства назвал отсутствие нормативно-правового, кадрового и единого программного обеспечения.

В свою очередь, заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ пояснил, что согласно закону, государственные акты на право собственности на землю будут действительными и после вступления в силу нормы относительно отмены госактов.

«Государственные акты на землю будут действительными и 10, и 20 лет… Только при трансакциях с участком этот документ будут изымать. Эта норма закона Украины «О государственном земельном кадастре» будет действовать с 1 января 2013 года. Граждане при желании могут получить выдержку из государственного реестра о своей собственности, а также будет бесплатный доступ к информации о своем и других земельных участках через Интернет (за исключением персональных данных)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 июля приняла закон "О Государственном земельном кадастре", предусматривающий обновление базовых положений по ведению Государственного земельного кадастра, которые содержатся в действующем Земельном кодексе.