В Украине импорт минудобрений вырос в 2,1 раза, экспорт - на 68,8%

Украина в январе-мае 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 335 млн. 858,2 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 68,8% – до 623 млн. 354,7 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.