«Мироновский хлебопродукт» увеличил продажи мяса птицы на 14%

Компания «Мироновский хлебопродукт», один из крупнейших производителей мяса птицы (ТМ «Наша Ряба»), во 2-м квартале т.г. увеличила продажи мяса птицы на 14% - до 97,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, вследствие увеличения объемов производства из-за более эффективного использования производственных мощностей объем продаж в течение первого полугодия возрос на 8% и достиг 182,1 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что спрос на курятину в первом полугодии 2011 года оставался высоким и компания продала почти 100% произведенной продукции. Средняя цена на курятину за второй квартал 2011 г. выросла на 1% - до 13,97 грн./кг (без НДС) по сравнению со вторым кварталом 2010 года. Данные тенденции соответствуют мировым тенденциям рынка курятины.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности - птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

В 2010 году птицефабрики компании произвели 360 тыс. тонн курятины.

Основные ТМ: «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В 2008 г. «Мироновский хлебопродукт» вышел на Лондонскую фондовую биржу. Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.