«Мироновский хлебопродукт» увеличил выпуск готовых мясных изделий на 17%

Компания «Мироновский хлебопродукт», один из крупнейших производителей мяса птицы (ТМ «Наша Ряба»), во 2-м квартале т.г. увеличила выпуск готовых мясных изделий на 17% - до 9,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия т.г. объемы производства колбасных изделий и готовых мясных продуктов возросли на 22% - до 17,3 тыс. тонн. «Существенный рост объёмов производства обусловлен в основном расширением производства «Украинского бекона» и растущим потребительским спросом», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности - птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

В 2010 году птицефабрики компании произвели 360 тыс. тонн курятины.

Основные ТМ: «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В 2008 г. «Мироновский хлебопродукт» вышел на Лондонскую фондовую биржу. Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.