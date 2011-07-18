Объемы кредитования сельхозпроизводителей в Украине будут увеличиваться - председатель НБУ

Объемы кредитования сельхозпроизводителей в Украине будут увеличиваться.

Об этом проинформировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

С.АРБУЗОВ отметил, что с начала 2011 года в поддержку сельхозпроизводителей уже было выдано свыше 8 млрд. грн., снижены процентные ставки по кредитам.

«Мы провели разговор, во время которого были определены основные приоритеты развития этой сферы. И мы сегодня приложим усилия, чтобы аграрный сектор получил еще больше денег», - сказал председатель НБУ после встречи с Президентом Украины.

С.АРБУЗОВ добавил, что речь идет о дальнейшем удешевлении и продлении сроков кредитования отечественных аграриев. «Мы сейчас работаем над этим вопросом», – подчеркнул он.