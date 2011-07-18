В Украине уже собраны 14 млн. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК доложил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ во время встречи в Крыму.

“В этом году урожайность, по сравнению с 2010 годом, выросла на 15-17%”, - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны АДАМЕНКО, затяжные дожди немного снизили урожай ранних зерновых, но в то же время положительно сказались на состоянии технических культур.

«Официальный прогноз мы составляем 25 июня, по этому прогнозу мы ожидали валовой сбор (зерна – УНИАН) 43 млн. тонн. Официально мы уточняем прогноз 22 июля, и я думаю, что мы его уменьшим, но ненамного, возможно, на 1 млн. тонн», - сообщила Т.АДАМЕНКО.