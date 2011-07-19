Госсельхозинспекция временно запретила приемку зерна двум предприятиям

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины временно запретила приемку зерна двум предприятиям в Черкасской и Одесской областях.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба инспекции.

Согласно сообщению, председатель инспекции Николай ПОЕДИНОК обязал областные государственные хлебные инспекции, которые вошли в состав Госсельхозинспекции, проводить систематический государственный надзор за качественными показателями зерна нового урожая во всех регионах во время его поступления на сертифицированные зерновые склады для помощи сельхозпроизводителям в части объективного определения показателей качества зерна и препятствия занижению его класса во время приемки.

По результатам внепланового технического надзора Одесской и Черкасской областными хлебными инспекциями остановлено действие сертификатов соответствия услуг по хранению зерна на двух предприятиях.

В частности, в Черкасской области ООО «Кононовский элеватор» были нарушены требования инструкции о ведении учета и оформления операций с зерном и продуктами его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, а также условия технического регламента зернового склада. В Одесской области ОАО «Кулевчанский КХП» не обеспечило качественное хранение масличных культур, а именно семян рапса, чем также нарушило требования технического регламента зернового склада.