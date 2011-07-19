В Украине возмещены потери и лесо- и сельскохозяйственного производства на 33 млн. грн.

В Украине в этом году в бюджеты разных уровней поступило 33 млн. грн. возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, с начала года в Украине изъято из сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 737,9 гектара земель, из которых 698,4 гектара составляют сельскохозяйственные угодья, остальные – лесные угодья. При этом потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства составили 23,2 млн. грн.

По данным ведомства, из 33 млн. грн. за возмещение потерь, поступивших на протяжении года, использовано 32,1 млн. грн. на освоение земель, проекты землеустройства по охране земель, проведение нормативной денежной оценки, размежевание земель и инвентаризацию.

Вместе с тем Госземагентство обеспокоено положением дел с остатками средств предыдущих лет, которые поступили в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и составляют около 578 млн. грн.

По данным пресс-службы, на депозитных счетах в банках находится 369 млн. грн. и 207,7 млн. грн. – на специальных счетах соответствующих местных советов. Руководители территориальных общин и органы местного самоуправления должны активизировать работу использования этих средств по целевому назначению, считают в ведомстве.