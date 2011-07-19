В Тернопольской области введен в эксплуатацию элеватор на 60 тыс. т зерна

В Подволочисске Тернопольской области на агропредприятии «Украина» введен в эксплуатацию элеватор на 60 тыс. т зерна.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в его строительство вложено 80 млн. грн.

Во время открытия элеватора 15 июля руководитель агропредприятия «Украина» Олег КРЫЖОВАЧУК отметил: «У нас есть и железная дорога, поэтому мы готовы транспортировать зерно, а не только хранить его и сушить».

По его словам, элеватор построен по итальянской технологии, которая направлена на минимизацию человеческого фактора в процессе хранения и переработки хлеба. О. КРЫЖОВАЧУК заверил, что подобного элеватора на территории Западной Украины нет.

Как отметил во время открытия элеватора председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, в рамках развития сельского хозяйства в регионе запланировано также построить две современных мельницы в Гусятинском и Подволочисском районах, чтобы область торговала не только зерном, но и мукой.