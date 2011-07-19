Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона о рынке земель

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона о рынке земель.

Согласно законопроекту, субъектами рынка земель являются отчуждатели и приобретатели земельных участков (прав на них): граждане и юридические лица Украины; органы местного самоуправления; государство в лице соответствующих органов государственной власти, Совета министров Автономной республики Крым, государственных органов приватизации, центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальных органов или государственного исполнителя; иностранные лица.

В соответствии с законопроектом, земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения товарного производства могут приобретать в собственность по гражданско-правовым договорам только: граждане Украины; фермерские хозяйства, созданные в соответствии с законом; государство в лице центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов или территориальные общества в лице соответствующих органов местного самоуправления.

Иностранные лица не могут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения по гражданско-правовым договорам.

Предусмотрено, что продажу земельных участков государственной или коммунальной собственности или права аренды на них осуществляют органы государственной власти, Совет министров Крыма, органы местного самоуправления, государственные органы приватизации, уполномоченные осуществлять отчуждение земельных участков, предназначенных для продажи, центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы или государственный исполнитель во время выполнения требований предусмотренных законом исполнительных документов.

Юридические лица, которые имеют в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения и приобрели статус иностранного лица, согласно данному законопроекту в результате увеличения в их уставном (составленном) капитале доли иностранных лиц, обязаны отчуждать принадлежащие им земельные участки сельскохозяйственного назначения на протяжении одного года с даты приобретения иностранным лицом доли в уставном (составленном) капитале, в результате которого часть иностранных лиц превысила 10% уставного (составленного) капитала.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые не были отчуждены в установленный срок, принудительно прекращается в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов или его территориального органа по месту расположения земельного участка.

Кроме того, законопроектом запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные (составленные) капиталы хозяйственных обществ.

В соответствии с проектом, продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности (права аренды), не предоставленных в пользование, на которых отсутствуют здания, сооружения и другие объекты недвижимого имущества, осуществляется на конкурентных принципах (аукционах), кроме случаев, установленных Земельным кодексом Украины.

Стартовая цена продажи земельного участка сельхозназначения государственной или коммунальной собственности (права аренды) не может быть ниже ее стоимости, определенной на основании экспертной денежной оценки, проводимой согласно методике, утвержденной Кабмином.

Предусматривается, что предельная максимальная площадь земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства в частной собственности одного лица в случае расположения их в разных природно-сельскохозяйственных зонах (горных областях) в целом не может превышать 2100 гектаров. В пределах природно-сельскохозяйственной зоны (горной области) предельная максимальная общая площадь земельных участков в частной собственности одного лица для ведения товарного сельскохозяйственного производства составляет в гектарах: Полесье - 1500; Лесостепь - 1750; Степь, Степь засушливая, Сухая степь - 2100; Карпатская горная область - 900; Крымская горная область - 1100.

Кроме того, запрещается осуществлять изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами населенных пунктов, которые были приобретены из земель государственной и коммунальной собственности на протяжении 10 лет со дня заключения договора отчуждения.

В законопроекте выписана процедура проведения земельных торгов.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что за время проведения земельной реформы, которая длится в Украине с 1991 года, произошла демонополизация государственной собственности на землю. Объектом реформирования стали земли почти 12 тысяч хозяйств, а 6,8 млн. крестьян приобрели право на земельную долю (пай). Выдано 6,5 млн. государственных актов на право собственности на землю владельцам земельных паев. Вместе с тем, в государственной собственности остается земель запаса и резерва – 6,1 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них пашни - 2,8 млн. гектаров.

Как сказано в записке, с учетом того, что сейчас в Украине насчитывается 1,4 млн. га невостребованных паев, около 2,8 млн. га земель запаса (пашни) и 1,8 млн. га сельскохозяйственных земель является отумершим наследством, при средней нормативной денежной оценке 1 га пашни 11,949 тыс. грн., в государственный бюджет от передачи этих земель в аренду может быть привлечено (при годовой арендной ставке 3% от размера нормативной денежной оценки земельного участка) 2,1 млрд. грн. в год.