Завтра в Украине ожидается жаркая погода, на западе - дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных пунктах град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине температура ночью ожидается 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южной и восточной частях местами 35-38°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 24°.