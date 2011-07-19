В Бердянске в детском лагере нашли 230 кг продуктов сомнительного качества

В Запорожской области ветеринарная милиция при проверке детских оздоровительных лагерей в курортной зоне Бердянска выявила и изъяла в детском оздоровительном лагере 230 кг продуктов, не имеющих документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции.

«В одном из бердянских детских оздоровительных лагерей милицейские ветеринары выявили факты нарушений поступления продукции животного происхождения: мясо свинины, птицы и свежемороженая рыба в лагере были без необходимых документов, подтверждающих безопасность его происхождения», - говорится в сообщении.

«В общей сложности в данном ДОЛ сотрудники ветеринарной милиции изъяли 230 кг сомнительного провианта, который в дальнейшем мог бы печально отразиться на здоровье детей», - сообщили в милиции, отметив, что в связи с выявлением столь масштабных нарушений материалы проверки лагеря переданы в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.