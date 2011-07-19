Председатель Тернопольской ОГА пообещал Президенту рекордные урожаи в области

В этом году Тернопольская область планирует собрать рекордный урожай со времени основания области, заявил председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН во время встречи в Крыму с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по словам В.ХОПТЯНА, нынешний урожай в области должен составить 1,5 млн. тонн зерновых, что на 300 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, он отметил, что во исполнение поручений Президента Тернопольская область активно развивает отрасль животноводства. Также в планах реализация программы по возрождению перерабатывающей отрасли. Речь идет, в частности, о переработке мясо-молочной продукции.

Председатель Тернопольской ОГА также доложил об активизации в области инвестиционной деятельности. «У нас проведен большой инвестиционный форум при участии 23 стран мира, и сегодня мы уже начали активную конкретную работу со многими участниками этого мероприятия», – сказал В.ХОПТЯН после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ. По словам председателя ОГА, в области уже работают 135 предприятий с иностранными инвестициями.

Также, по словам В.ХОПТЯНА, во время встречи речь шла о внедрении принципа «единого окна». Благодаря ему, предприниматели могут получить все необходимые им разрешения для ведения бизнеса на протяжении месяца.