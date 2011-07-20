В Болгарии отравились трое детей из Украины

Как проинформировали УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Республике Болгария сообщило о случае заболевание украинских детей с подозрением на пищевое отравление, которые отдыхали в туристическом комплексе в городе Несебр (Болгария).

Согласно информации посольства, среди отдыхающих в отмеченной гостинице заболели 10 человек, из которых трое украинских детей. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь и по состоянию на 19 июля состояние здоровья украинских детей не вызывает беспокойства.

Санитарно-эпидемиологической службой города Несебр проведена соответствующая проверка, которая не выявила никаких возбудителей болезни в воде и еде в упомянутом гостиничном комплексе. Не исключается, что дети могли отравиться продуктами, купленными за пределами гостиницы.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Болгария.