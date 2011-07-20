В Тернопольской области ураган уничтожил 2,8 тыс. га посевов

В Тернопольской области ураган, который прошел 18 июля по территории Тернопольского и Бережанского районов, уничтожил 2,811 тыс. га посевов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в частности, в Тернопольском районе в селе Довжанка в ПОАП «Перемога» поврежены посевы рапса на площади 300 га, 15 га гороху, а в ЧП Олийныка – посевы озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха и рапса общей площадью 2 тыс. га. В селе Дубовка в ООО «Агрокомплекс» поврежены посевы рапса на площади 100 га, 15 га кукурузы, 20 га ярового ячменя, в селе Плотича в государственном аграрном экспертном центре – посевы рапса на площади 11 га, яровой пшеницы – 23 га, озимой пшеницы – 37 га, ярового ячменя – 37 га, также поврежено покрытие зернохранилища.

В Бережанском районе на сельскохозяйственных угодьях ООО «Юкрейнгруп» на территории Божиковского и Тростянецкого сельских советов поврежены посевы рапса на площади 253 га.

Окончательные масштабы и размеры нанесенных убытков устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана 18 июля на границе Тернопольского и Зборовского районов на трассе были свалены деревья вдоль 7 км.