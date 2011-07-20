«Укрэкоресурсы» введет раздельный сбор бытовых отходов в западном регионе

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» намерено начать пилотный проект по внедрению раздельного сбора бытовых отходов в западном регионе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы намерены обеспечить полный цикл функционирования системы сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации отходов», - сказал директор ГП «Укрэкоресурсы» Евгений РОМАНЕНКО.

По его словам, в этом году предприятие намерено увеличить объемы утилизации бытовых отходов, для чего планируется закупить оборудование (контейнеры, мусоровозы и сортировальные линии) на 60 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» является официальным субъектом хозяйственной деятельности, определенным Кабинетом министров Украины по обеспечению организации системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары и упаковочных материалов.

Предприятие на общегосударственном уровне организует систему сбора, заготовки и утилизации отходов и реализует государственную политику в сфере обращения с отходами по созданию общегосударственной системы раздельного сбора.