В Украине свыше 2 млн. га почв нуждаются в безотлагательной мелиорации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Сообщается, что ведомство разработает программу развития сельскохозяйственного машиностроения и программу мелиорации сельскохозяйственных земель.

«На совещании с Президентом Украины мы обсудили ход уборочных работ. Виктор ЯНУКОВИЧ поставил безотлагательную задачу разработать программы развития сельскохозяйственного машиностроения и мелиорации сельхозземель. На сегодня свыше 2 млн. га отечественных почв нуждаются в безотлагательной мелиорации. Задания главы государства являются ключевыми, ведь результат их выполнения будет гарантировать продовольственную безопасность и укрепит аграрный потенциал страны. Ведь сейчас именно недостаток зерноуборочной техники приводит к потерям во время уборки зерновых», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению руководителя Минагропрода, главная задача на ближайшую перспективу – проведение на должном уровне осенне-полевых работ. «Мы понимаем, что главные условия достижения наилучшего урожая – это качественный семенной фонд, необходимое количество удобрений, обеспечение механизацией и средствами защиты, - подчеркнул министр. – На сегодня мы имеем все необходимое».