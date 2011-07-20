Минагропрод выступает за стопроцентное использование отечественных семян для посева

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за стопроцентное использование отечественных семян для посева.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По его словам, за ближайшие годы необходимо полностью отойти от импортозависимости семян. «Очень хорошо, что сегодня прикладная селекционная наука уже начала сотрудничество с инвестором. Мы должны заинтересовать селекционеров с помощью роялти и других механизмов», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, главная задача на ближайшие несколько лет – перейти на стопроцентное использование качественных отечественных семян во время посевных кампаний.

«Украина сегодня является лидером по производству семян ячменя, кукурузы и пшеницы. Большинство иностранных контрактов, которые заключаются украинскими производителями, касаются именно семян. Однако есть семенные отрасли, которые необходимо срочно реанимировать, в частности это касается картофеля и свеклы», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.