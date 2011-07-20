Азаров поручил создать максимальный запас продовольственного и кормового зерна в Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил задачу создать в стране максимальный запас продовольственного и кормового зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Создать максимальные запасы зерна, как в государстве, так и в регионах и в частных компаниях. Разговоров о нехватке зерна для питания и животноводства даже умозрительно не должно быть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что текущий маркетинговый год должен стать переломным в отношении заработка государства на экспорте зерновых.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины планирует в течение 1,5-2 месяцев закупить в государственный интервенционный фонд 3,2 млн. тонн зерна нового урожая на общую сумму 3,7 млрд. грн.

Из них по процедуре открытых торгов планируется закупить 1,7 млн. тонн ранних зерновых (пшеницы, ржи, ячменя) на сумму 2,9 млрд. грн. Также планируется закупить 70 тыс. тонн крупяных культур на сумму 230 млн. грн.

Объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году может составить 20-25 млн. тонн зерна.

Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн.