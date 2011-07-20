МинАП увеличило прогноз урожая зерновых до 47 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины увеличило прогноз урожая зерновых культур в текущем году с 45 до 47 млн. тонн.

Об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пока я говорю 47… учитывая фактические результаты первой части сбора урожая, есть основания ожидать, что валовый сбор ранних зерновых будет не менее 47 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что в перспективе прогноз урожая может быть увеличен еще.

«Через неделю или дней десять, если покажет прогноз, мы будем вносить корректировку», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге Н. ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ) может составить до 23 млн. тонн.