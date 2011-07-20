Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 МГ может составить до 23 млн. тонн - Присяжнюк

Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ) может составить до 23 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Экспортный потенциал зерновых в Украине может быть повышен до 23 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день уже экспортировано 240 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.