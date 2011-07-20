Госрезерв планирует начать закупку зерна нового урожая в конце июля

Государственное агентство резерва Украины планирует начать закупку зерна нового урожая в конце июля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Госрезерва, в ближайшее время будут подготовлены и утверждены изменения в план закупок зерна нового урожая.

Отмечается, что сегодня идет активная подготовка государственных предприятий системы резерва к принятию и хранению зерна и "через неделю Госрезерв сможет начать процедуру его закупки".

Пресс-служба сообщает, что на данном этапе Государственное агентство резерва изучает собственные финансовые возможности для организации закупок зерна. Предусматривается, что для этих целей агентство сможет найти ориентировочно 60 млн. грн. Кроме того, руководством ведомства подготовлено письмо в Министерство экономического развития и торговли Украины относительно выделения дополнительного финансирования на закупку зерна.