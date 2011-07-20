Carlsberg Group в Украине планирует увеличить продажи пива Carlsberg в 1,5 раза

Компания Carlsberg Group в Украине, один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине, планирует увеличить продажи пива Сarlsberg на украинском рынке в 2012 году на 50% - до 1 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве вице-президент по маркетингу Carlsberg Group в Украине Ярослав КОВАЛЬ.

"Мы планируем увеличить продажи Carlsberg в 1,5 раза. Мы хотим продать в следующем году 10 млн. литров пива", - сказал он.

По данным компании, рост станет возможным, в том числе благодаря проведению в Украине чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012. Я.КОВАЛЬ сообщил, что компания также планирует увеличить долю ТМ Carlsberg на пивном рынке Украины. На сегодня доля бренда составляет около 1% в общем объеме пивного рынка и 20% в суперпремиальном сегменте. В планах компании по результатам 2012 года увеличить рыночную долю бренда в суперпремиальном сегменте до 30%.

Также Я.КОВАЛЬ сообщил, что компания намерена вывести на рынок безалкогольное пиво ТМ Carlsberg, которое появится на рынке накануне чемпионата.

Кроме того, Я.КОВАЛЬ сказал, что компания заключает контракты с ресторанами в 4 городах, принимающих ЕВРО-2012, которые будут эксклюзивно продавать только бренды Славутич. В их числе сети «Мировая карта», «Козырная карта» и другие.

«Мы надеемся, что чемпионат Европы поможет нам укрепить позиции на рынке пива Украины, а также увеличить продажи бренда Carlsberg», - сообщил Я.КОВАЛЬ.

Отмечается, что ожидания компании относительно восточно-европейского турнира высоки – в Carlsberg Group прогнозируют, что посещаемость чемпионата составит более 700 тыс. человек в Украине. По данным компании, во время проведения Евро-2008 в Австрии и Швейцарии компания Carlsberg продала в официальных фан-зонах чемпионата более 1,5 млн. литров пива

Справка УНИАН. В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в Запорожье, Киеве и Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».