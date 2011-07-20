HarvEast привлек у «Проминвестбанка» кредит на 200 млн. грн.

Сельскохозяйственный холдинг HarvEast подписал соглашение с «Проминвестбанком» об открытии кредитной линии на сумму 200 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно кредитному соглашению, кредит предоставлен сроком на 10 месяцев. Привлеченные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала компании.

Кредит был привлечен на конкурсной основе. Тендер проводился во втором квартале 2011 года. В тендере приняли участие 5 национальных и международных финансовых организаций.

В начале июня 2011 года HarvEast Holding также привлек кредит Первого украинского международного банка на сумму 30 млн. грн.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы, кормового сорго) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Процесс передачи активов Холдингу завершится осенью 2011 года. Общий банк обрабатываемой земли составит около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».

Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк, Киев) создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 34,948 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 27,380 млрд. грн., обязательства – 30,411 млрд. грн., уставный капитал - 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,537 млрд. грн.

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в первом квартале 2011 года получил убыток 48,674 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".