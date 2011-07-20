Глава Киевской ОГА доложил Президенту о ходе уборки урожая

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК доложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о состоянии дел в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча губернатора с Президентом состоялась в Крыму.

Президент обратил внимание на важность соблюдения мер противопожарной безопасности в этот период.

А.ПРИСЯЖНЮК доложил В.ЯНУКОВИЧУ, что сегодня на уборке урожая в Киевской области работают 1500 комбайнов. По его словам, с 45% засеянных площадей уже собрано около 420 тысяч тонн зерновых. Председатель Киевской ОГА отметил, что область планирует собрать высокие урожаи кукурузы, подсолнуха, гречихи, сахарной свеклы и сои.

«Хлеборобы работают, соблюдены все технологические нормы», – подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Председатель Киевской ОГА, кроме того, доложил Президенту о ситуации с оздоровлением детей в летний период.

Он также проинформировал главу государства о состоянии дел с бюджетными выплатами. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, в настоящее время Киевская область не имеет долгов перед работниками бюджетной сферы.

«Сегодня мы своевременно выплачиваем и отпускные, и заработную плату учителям, работникам медицинской отрасли. Власть все делает, чтобы люди, которые идут в отпуска, своевременно получали денежные средства», – подчеркнул глава Киевской облгосадминистрации.

А.ПРИСЯЖНЮК также доложил В.ЯНУКОВИЧУ о ходе проведения реформ в Киевской области.