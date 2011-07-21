В России вводится уголовная ответственность за продажу алкоголя детям

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон, ужесточающий меры по предотвращению продажи алкоголя несовершеннолетним.

Как передает РИА «Новости», закон вводит уголовную ответственность за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Это правонарушение будет наказываться штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним будет наступать в том случае, если продавец ранее, в течение 180 дней, привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Также установлена административная ответственность за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, если действие не является уголовно наказуемым. Штраф за это правонарушение будет составлять от 3 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 до 20 тыс., для юридических лиц - от 80 до 100 тыс. рублей.