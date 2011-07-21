Аграрии Тернопольской области завершили сбор озимого ячменя.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом с площади 11,6 тыс. га собрано 43 тыс. т зерна. Урожайность составила 37,1 ц/га, что на 8 ц/га больше прошлогодних показателей.

«В прошлом году были дожди во время цветения, в этом же году погодные условия были благоприятны. Кроме этого, аграрии внесли необходимое количество удобрений, а также обеспечили защиту растений от болезней», – пояснила причины увеличения урожайности М.ДЕРМАНСКАЯ.

По ее данным, озимая пшеница в области собрана на площади 23,8 тыс. га (13% от посевных площадей). Намолочено 88,6 т зерна при урожайности 37,2 ц/га.

Горох в хозяйствах края собран на площади 1,3 тыс. га (52%). Намолот составляет 3,1 тыс. т при урожайности 23,8 ц/га.

Озимый рапс собран на площади 28,3 тыс. га (54%). Намолот составляет 60,8 т, урожайность – 21,5 ц/га.