Кабмин одобрил изменения в закон о винограде и виноградном вине

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине».

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, опубликованном на сайте правительства, решение принято на заседании Кабмина 20 июля.

Целью законопроекта является приведение в соответствие с частью первой статьи 4 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», приведение в соответствие сроков и определений к статье 1 отмеченного ЗУ и урегулирования вопросов приготовления купажей для вин столовых полусухих и полусладких и их обработки заводами вторичного виноделия.

Предусматривается, что внесение изменений в ЗУ «О винограде и виноградном вине» будет способствовать обеспечению рационального использования виноградного сырья, изготовлению плановых объемов сухих виноматериалов в неблагоприятные для вызревания винограда годы и поддержке отечественного производителя.