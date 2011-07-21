В Украине завтра ожидаются грозовые дожди и незначительное снижение температуры воздуха

Завтра, 22 июля, в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются грозовые дожди, местами сильные сливы, в отдельных пунктах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье в северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, на юге до 24 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей и местами на востоке до 24°, днем 23-28°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 30-35°.

В Киеве и Киевской области сильный дождь, гроза, в отдельных пунктах град. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 16-21°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 24-26°.

Сегодня, 21 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в Днепре возле Киева - 24°.