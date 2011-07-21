Из Черниговской области начали вывозить непригодные к использованию гербициды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 20 июля компания S.I. Group Consort Ltd (Израиль) начала вывоз первых 88 тонн ядохимикатов.

Вывоз непригодных к использованию химических средств защиты растений (ХСЗР) осуществляется за средства областного и местных фондов охраны окружающей природной среды.

Начальным этапом очистки Черниговской области, а именно Бобровицкого района, от непригодных к использованию ХСЗР, стал сбор в специальную тару и вывоз 88 тонн химикатов за пределы государства. Эти химикаты предварительно были собраны со всех мест хранения Бобровицкого района и аккумулированы на складе ОАО «Бобровицкий райагрохим». Работы по сбору и перевозке пестицидов, согласно договору с предприятием-исполнителем, планируют закончить в течение недели – до 27 июля.

В Черниговской области на сегодняшний день накоплены 856 тонн гербицидов. Химикаты хранятся в 192-х местах. Работы по утилизации пестицидов начинаются в соответствии с договором между компанией S.I Group Consort Ltd и Министерством экологии и природных ресурсов.