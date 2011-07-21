Границы земельных участков будут закрепляться новыми межевыми знаками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» заключило соглашение с победителем конкурса ООО «Інвестеко” на изготовление 50 млн. пластмассовых межевых знаков за 4,9 млрд. грн. Подрядчик на протяжении пяти лет будет поставлять 27 филиалам ГЗК необходимое количество знаков, что предусмотрено графиком, который будет уточняться в соответствии с потребностями и заказами.

В пресс-службе отметили, что новый межевой знак состоит из четырех деталей, может устанавливаться на земле, на дороге и здании. Каждая составляющая часть межевого знака содержит металлический маркер, который будет иметь уникальный индивидуальный номер, штрих-код. Знак имеет специальные распорки, препятствующие его перемещению. Стоимость знака составит 98 грн. за единицу.

В ведомстве уточнили, что до сих пор землеустроители и землепользователи устанавливали деревянные, иногда бетонные столбики, или же металлические стержни, которые были недолговечными и легко перемещаемыми, что приводило к многочисленным земельным спорам.