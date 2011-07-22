Завтра в Киеве состоится 10 сельскохозяйственных ярмарок
23 июля в Киеве состоится 10 сельскохозяйственных ярмарок, где будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе по ул.Паньковской, 18-20;
- в Дарницком районе по пр.Григоренко, 32-д;
- в Деснянском районе по ул.Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе по ул.А.Малышко, 5-15/1;
- в Оболонском районе по ул.Л.Гавро, 1-9;
- в Печерском районе по ул.П.Лумумбы, 19-23/35;
- в Подольском районе по ул.Г.Светлицкого, 25;
- в Святошинском районе на углу улиц Наумова и Подлесной;
- в Соломенском районе на ул.Стадионной (в пределах улиц Урицкого и Богдановской);
- в Шевченковском районе по ул.В.Василевской, 1-17.
На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены различные продукты питания почти из всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.