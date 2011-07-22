В Житомирской области в июне больше всего подорожали фрукты

В Житомирской области в июне 2011 г. больше всего подорожали фрукты, подешевели - овощи и молоко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

По их данным, на потребительском рынке области в июне 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Из продуктов питания фрукты подорожали на 5,1 %, мясо и мясопродукты - на 0,9%, макаронные изделия - на 0,5 %, хлеб - на 0,2%.

В то же время подешевели овощи - на 7 %, молоко - на 4%, масло — на 2,9%, сыр и мягкий сыр (творог) — на 2,2%, сахар - на 1,5%, растительное масло - на 0,5%.

Алкогольные напитки, табачные изделия выросли в цене на 0,4% из-за подорожания алкогольных напитков на 0,7%. Цены на табачные изделия снизились на 0,7%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% обусловлено повышением стоимости сжиженного газа на 8,5%, тарифа по содержанию и ремонту жилья — на 0,4%.

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,9% вызвано повышением стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 2,3%, амбулаторных услуг - на 0,2%.

Увеличение стоимости перевозок автодорожным и железнодорожным пассажирским транспортом и подорожание топлива и масел обусловило повышение цен по транспорту в целом на 1,9 %.

На 0,2-1,3% выросли цены в сфере связи, образования, ресторанов и гостиниц.

Индекс потребительских цен (инфляция) в июне 2011 г. по Житомирской области составил 100,9%, с начала года - 105,6%, по Украине - 100,4% и 105,9% соответственно.