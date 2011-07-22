В Украине выгодно организовывать производство товаров «ширпотреба» и продовольствия - депутат

В Украине выгодно организовывать производство товаров «ширпотреба» и продовольствия.

Такое мнение высказала народный депутат от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ в комментарии Институту Горшенина в ходе экспертного опроса «Инвестиционная привлекательность Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС» в рамках годовой программы Института «Украина-Россия-ЕС».

«Украина обладает значительным потенциалом в сфере производства аграрной продукции, продовольствия. Инвестиции в этот сектор экономики выгодны, так как потребность в продовольствии растет, и цена на продукты питания также постоянно увеличивается. Зона свободной торговли делает такие инвестиции еще более привлекательными», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Однако здесь, по мнению народного депутата, имеется противоречие, которое не снимается режимом Зоны свободной торговли. «Инвесторы хотят не просто пользоваться землей, вкладывая значительные средства в сохранение ее плодородия, в развитие инфраструктуры в аграрном секторе. Инвесторы хотят иметь землю в собственности, чтобы вкладывать свои деньги в развитие, улучшение своей собственности! Инвесторам нужны гарантии длительного пользования землями Украины. На мой взгляд, вопрос о собственности иностранных граждан земель сельскохозяйственного назначения в Украине не может даже стоять. Украина не имеет права терять практически основной на сегодня свой ресурс – землю сельскохозяйственного назначения. Можем ли мы дать гарантии длительного использования инвесторами земель сельскохозяйственного назначения? Для инвестора главное – получение прибыли. Он реализует товар там, где возможно получить максимальную прибыль. Для Украины важным является обеспечить продовольствием прежде всего своих граждан, а затем уже – получить прибыль от реализации продукции аграрного сектора экономики на мировых рынках. То есть, экспорт продовольствия возможен при условии обеспечения продовольственной безопасности в Украине. Поэтому интересы инвестора могут не совпасть с интересами страны! И это противоречие не снимается режимом ЗСТ», - считает А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Также она отметила, что режим Зоны свободной торговли создает благоприятные условия для перемещения товаров через границы. «Украина сегодня практически не производит многого из того, что называют «товары широкого потребления» - «ширпотреб». В большинстве случаев в магазинах Украины граждане покупают посуду, одежду, обувь, мебель, бытовую технику, лекарства, произведенные за пределами страны. Есть, конечно, кое-что из названного, что производится в Украине, однако удельный вес таких товаров в общем товарообороте – незначителен. Таким образом, режим Зоны свободной торговли создаст еще более благоприятные условия для поступления на внутренний потребительский рынок Украины товаров «ширпотреба». Никакой нужды создавать в Украине производство таких товаров при этом не возникает. Таким образом, можно сделать вывод о малой вероятности вложения инвестиций в сферу производства товаров «ширпотреба»,- сказала народный депутат.

Инвестиции в украинскую промышленность, после подписания соглашения о ЗСТ с Европейским Союзом, по ее мне нию, маловероятны.

«В Украине имеются значительные по масштабам территории, обеспеченные необходимыми для промышленного производства коммуникациями. Ранее на них работали крупные промышленные предприятия, исчезнувшие в результате приватизации и «реформ» в экономике. На Харьковщине – это, например, города Харьков, Первомайский, Купянск, Изюм. Однако собственники приватизированных и уничтоженных предприятий вряд ли захотят отдать эти промплощадки под застройку новых производств. Есть трудовые резервы (рабочие и инженерно-технические работники) из числа бывших работников этих предприятий. Однако их способность осваивать новые технологии невелика из-за практической утраты этих навыков за годы существования скрытой и легальной безработицы. Сфера деятельности, для которой в Украине готовятся молодые кадры рабочих и инженерно-технических работников, чрезвычайно узка. В основном готовят рабочие кадры для строительства, работы на железнодорожном и автотранспорте. Таким образом, инвестиции в промышленное производство также маловероятны. И режим ЗСТ эту ситуацию не изменит», - полагает народный депутат.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ отметила, что Украина – емкий рынок для товаров, которые можно производить внутри страны. «Поэтому все же выгодно здесь, в Украине, организовывать производство и товаров «ширпотреба», и продовольствия. Поэтому можно и нужно вкладывать средства в расширение производства, создание новых производств. Если препятствием для инвестиций является коррупция и бюрократия - то об этом необходимо говорить открыто и предметно. Я верю, что эти «негаразды» преодолимы. Пример тому – Беларусь и Китай», - сказала она.