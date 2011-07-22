«Хлеб Инвестбуд» начал завершающий этап форвардных закупок

Компания «Хлеб Инвестбуд» начала реализацию третьего завершающего этапа программы форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что, получив от Аграрного фонда остаток средств, предусмотренных соглашением о наполнении государственного интервенционного фонда, компания «Хлеб Инвестбуд» осуществляет принятие от сельхозпроизводителей законтрактованных на условиях форварда зерновых культур и выплату завершающего 30% денежного транша. Принятие урожая осуществляется на 213 сертифицированных элеваторах по всей территории Украины.

Согласно с условиями форвардных контрактов, сельхозпроизводители осуществляют поставки зерна продовольственной пшеницы (2-4 класса), ржи (1-3 класса) и гречихи. Окончательный расчет «Хлеб Инвестбуда» с производителями будет осуществляться по ценам, которые были установлены на момент подписания указанных контрактов, то есть весной 2011 года. В частности, за пшеницу мягкую 2 кл. – по 1792 грн./т, пшеницу мягкую 3 кл. – 1683 грн./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 1612 грн./т, рожь 1 кл. – 1725 грн./т, рожь 2 кл.

– 1643 грн./т, рожь 3 кл. – 1565 грн./т.

Для проведения конечного расчета сельхозпроизводители должны окончательно согласовать место поставки зерна, подписать дополнительное соглашение и спецификацию к форвардному контракту, провести документальное переоформление законтрактованного урожая.

Отмечается, что в ряде хозяйств в связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксировано снижение удельного веса продовольственного и увеличение объемов фуражного зерна. Поскольку форвардной программой предусматривается закупка исключительно продовольственного зерна, компания «Хлеб Инвестбуд» намерена совместно с сельхозпроизводителями в разрезе каждого отдельного соглашения искать пути решения вопроса. В частности, среди прочего будет рассматриваться возможность подписания дополнительных соглашений и выкупа фуражной части законтрактованного объема зерна за собственные средства компании.

В целом, принятие урожая и расчет с сельхозпроизводителями в рамках завершающего этапа форвардной программы будет продолжаться до октября 2011 года.

Напомним, первый этап форвардной программы был реализован с 18 марта по 29 апреля 2011 года путем заключения с сельхозпроизводителями 1168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых (в том числе 836,3 тыс. тонн пшеницы 2-4 кл., 22 тыс. тонн ржи и 1677 тонн гречихи) общей стоимостью 1,55 млрд. грн. и выплатой им 50% средств от стоимости законтрактованного урожая.

С 18 мая по 10 июня 2011 года, после проверок состояния посевов, получения от страховых компаний актов осмотра посевных площадей, заключения с сельхозпроизводителями дополнительных соглашений и фактической выплаты им следующих 20% стоимости законтрактованных зерновых культур, «Хлеб Инвестбуд» осуществил второй этап форвардных закупок.