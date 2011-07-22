Госветфитослужба отменила запрет на ввоз птицы из Франции
12:16, 22 июля 2011Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз птицы из Франции, введенный в январе 2011 г. из-за болезни Ньюкасла на территории Франции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.
Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного противоэпизоотического бюро, на территории Франции случаев болезни Ньюкасла не регистрируется.
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