Завтра на востоке Украины ожидаются грозовые дожди

Завтра в восточных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, лишь на Прикарпатье, а ночью и в северных областях местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура в южной и восточной частях ночью 16-21°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу ночью местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре возле Киева 24°.