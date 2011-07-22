За год крупнейшие агрокомпании Украины увеличили земельный банк на 1 млн. га

Сегодня крупнейшие игроки аграрного рынка контролируют более 5 млн. га сельскохозяйственных угодий, что на 1 млн. га больше, чем летом 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), ссылаясь на предварительные результаты проведенного ими исследования.

Сообщается, что увеличилось и количество предприятий, в пользовании которых находится более 10 тыс. га. Если в прошлом году насчитывалось 58 таких компаний, то летом 2011 г. их стало уже 74.

Согласно исследованию, тенденция к увеличению земельного банка может сохраниться и в ближайшие 5 лет. По заявленным планам расширения, земельный банк агрохолдингов в 2015-2016 годах может составить около 8 млн. га сельхозугодий.

«Удастся ли крупным компаниям реализовать задуманное - остается под вопросом, поскольку амбициозные планы и потенциально высокий спрос на аренду земли может ограничить возможности для увеличения объемов земель в обработке», - считает директор аналитического агентства УКАБ AgriSurvey Тарас ГАГАЛЮК.

Эксперты отмечают, что аграрные холдинги Украины продолжают привлекать инвесторов и заемный капитал в больших объемах. В исследовании особенное внимание уделяется стратегиям дальнейшего развития агрохолдингов в контексте реформ, рассмотрению незанятых ниш в секторе, а также тенденциям распределения площадей под основными культурами.