«Славутич», Carlsberg Group, подписал соглашение с Diageo

Компания «Славутич», Carlsberg Group, один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине, и компания Diageo, производитель премиальных напитков, подписали соглашение о дистрибуции в Украине и Молдове ирландских брендов пива Guinness, Kilkenny и Harp.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Славутич», Carlsberg Group.

Отмечается, что данное соглашение позволит обеим компаниям укрепить свои позиции на украинском рынке пива.

«Мы сотрудничаем с компанией Carlsberg Group в течение длительного времени – Группа является дистрибутором нашей продукции в ряде стран Европы, поэтому при выборе нового партнера в Украине мы остановились именно на этой компании. Мы полагаемся на успешный опыт компании и надеемся на новый этап развития Guinness в Украине», - сообщил генеральный директор Diageo Guinness Continental Europe Донал МЕРФИ.

«В планах «Славутич» не только вернуть известное темное пиво на рынок, но и существенно увеличить уровень дистрибуции Guinness в стране. Светлое пиво занимает почти 80% украинского рынка пива - эта часть рынка высококонкурентна и почти достигла своего предела. Появление темного пива в нашем портфеле дает большой потенциал роста в ближайшие годы», - считает генеральный директор «Славутич», Carlsberg Group, Петр ЧЕРНЫШОВ.

Напомним, Guinness производится в Ирландии. Марка была основана в 1759 году в Дублине и на сегодня варится в 50 и продается в 150 странах по всему миру.

Kilkenny – ирландский эль и Harp – марка пива, которая появилась в 1959 году к празднованию 200-летия пивоварни Guinness.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg. Carlsberg. В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в гг. Запорожье, Киеве и Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea», «Somersby».