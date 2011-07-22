СЭС Киева выявила нарушения на 65 объектах торговли, реализующих куры-гриль

Киевская городская санитарно-эпидемиологическая станция проверила все зарегистрированные в столице субъекты хозяйствования, которые изготовляют и реализуют куры-гриль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, нарушения действующего санитарного законодательства выявлены на 65 из 145 объектов торговли.

Проверка проводилась в связи с заболеваниями людей острой кишечной инфекцией в результате употребления кур-гриль, которые были приобретены в магазине ООО «Велика кишеня» в Оболонском районе Киева.

По информации СЭС г. Киева, в столице функционирует 145 предприятий торговли, где изготавливаются и реализуются куры-гриль, и 4 цеха по переработке мяса птицы.

По данным СЭС г. Киева, сложившаяся ситуация является контролированной. Изготовление кур-гриль осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией.

Наиболее типичными оказались такие нарушения: несоответствие готовой продукции требованиям нормативной документации, несоответствие сырья (тушки кур) ТУ, хранение продукции с истекшим сроком хранения, несоблюдение санитарно-гигиенического режима на объектах и др.

По результатам проверок специалистами госсанэпиднадзора города к нарушителям применены меры административного воздействия: наложено 69 штрафов, прекращена эксплуатация 14 объектов, прекращено изготовление и реализация продукции на 9 объектах, применены финансовые санкции и снята с реализации забракованная продукция.

Проверки в указанной сфере находятся на постоянном контроле прокуратуры столицы.