Аграрии обеспечены семенами для посева озимых на 102% - Присяжнюк

Аграрии обеспечены семенами для посева озимых культур на 102%.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Сообщается, что аграрии начали подготовку к посеву озимых культур под урожай 2012 года. На сегодня продолжаются работы по подготовке почвы и завершается инвентаризация семенных ресурсов.

«На сегодняшний день начата работа по подготовке почвы к посеву озимых культур под урожай 2012 года. Прогнозируется посеять на площади 9,2 тыс. га, в том числе озимые зерновые на площади 8,2 тыс. га и озимый рапс на площади 1 млн. га», – сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также, по информации Минагропрода, завершается инвентаризация семенных ресурсов озимых культур.

«Мы видим, что на сегодняшний день аграрии обеспечены семенами в объеме 1,8 млн. тонн, то есть на 102% от потребности», – сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.