В Тернопольской области зафиксирована рекордная урожайность отдельных культур

В Тернопольской области в этом году зафиксирована рекордная урожайность отдельных культур.

Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН. «В Густинском районе урожайность гороха составляет 56 ц/га. Это рекордная урожайность, о такой урожайности у нас не знали и не слышали. В ЧП «Ивановское», которое возглавляет заслуженный работник сельского хозяйства, опытный аграрий Иван БИЛЫК, урожайность озимой пшеницы колеблется в пределах 92-98 ц/га. А это уже европейский уровень», – сказал В. ХОПТЯН.

Он добавил, что повышение урожайности наблюдается не только в нескольких хозяйствах, а во многих районах, в частности, Густинском, Чертковском, Залещикском, Подволочиском.

«Это уже тенденция, потому что есть эффективные владельцы, которые используют передовые технологии. И именно это дало мне возможность пообещать Президенту Украины во время нашей встречи собрать в этом году рекордный урожай зерновых на уровне 1,5 млн. тонн. Это будет рекорд не только со времен независимости Украины, а за всю историю области», – отметил В. ХОПТЯН.

При этом он уточнил, что рекордный урожай будет собран при условии отсутствия естественных катаклизмов. «С Божьей помощью, думаю, мы реализуем наши планы, только бы этому не помешало ненастье», – сказал В. ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, ранее В.ХОПТЯН во время встречи в Крыму с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил, что в этом году Тернопольская область планирует собрать рекордный урожай со времени основания области.

Справка УНИАН. В 2010 году средняя урожайность гороха в области составила 17,9 ц/га, озимой пшеницы – 28,6 ц/га.