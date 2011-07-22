В Украине планируется создать инспекцию по контролю качества почвы

В Украине планируется создать специальную инспекцию по контролю качества почвы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, создание инспекции предусмотрено законом о плодородии почвы, который прошел первое чтение, рассмотрение документа запланировано в парламенте в конце текущего года.

По словам заместителя главы Госземагентства Николая КАЛЮЖНОГО, до конца года ведомство планирует разработать законопроект по упрощению процедуры разграничения земель государственной и коммунальной собственности. По данным Госземагентства, сегодня эта процедура выполнена в Украине на 0,6%.

В ведомстве уточнили, что в новой редакции законопроекта не предусмотрено существование государственного акта на право коммунальной собственности на землю. При этом общая стоимость этого вида работ уменьшится в четыре раза - с 2,5 млрд. грн. до 600 млн. грн.

Кроме того, в августе ведомство намерено внести на рассмотрение Верховной Рады проект документа об упрощении процедуры установления границ населенных пунктов. В целом по Украине этот показатель составляет около 65%.