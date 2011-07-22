Ураган нанес аграриям Тернопольской области ущерб на 27 млн. грн.

Ураган в Тернопольской области нанес ущерб аграриям на 27 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН. По его словам, на будущей неделе он специально встретится с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ для обсуждения возможности возмещения ущерба, причиненного ненастьем.

«По всем площадям, где уничтожены посевы, у нас есть акты. Но пока не известно, удастся ли компенсировать весь нанесенный ущерб. В конечном счете, пора уже идти цивилизованным путем, все посевы должны быть застрахованы, ведь государство не может постоянно брать на себя ущерб от ненастья», – сказал В.ХОПТЯН.

По его данным, в области застраховано всего 5% посевов.

«Еще у нас есть договоренность с Министерством аграрной политики о том, что аграриям, пострадавшим в результате урагана, будут выделены средства, которые потом нужно будет вернуть. Но в данной ситуации, по моему мнению, беспроцентный кредит – это тоже неплохо», – сказал В.ХОПТЯН.

На вопрос, будут ли выделены какие-то средства из областного бюджета для частичной компенсации ущерба, причиненного ураганом, В.ХОПТЯН конкретного ответа не дал.

«Я готов идти на это. Но чтобы областной совет проголосовал за такой вопрос, нужно, чтобы депутаты, наконец, перестали думать с позиции, «а что мы с этого будем иметь», – сказал В.ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, ураган, пронесшийся 18 июля над территорией Тернопольского и Бережанского районов, уничтожил 2,811 тыс. га посевов. В результате урагана на границе Тернопольского и Зборовского районов на трассе были повалены деревья вдоль 7 км. Деревьями было повреждено два автомобиля, водитель одного из которых был заблокирован в транспортном средстве.