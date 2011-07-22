В Тернопольской области производство пива снизилось на 22%

В Тернопольской области в первом полугодии 2011 года объемы производства пива сравнительно с аналогичным периодом 2010 года уменьшились на 22%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области в январе-июне т.г. было произведено 596 тыс. дал пива.

ОАО «Опилля», которое провело модернизацию производства и начало активную рекламную кампанию в регионе, за указанный период увеличило объемы производства на 79% - до 77 тыс. дал.

«Предприятие расширяет ассортимент и осваивает новые рынки сбыта», – объяснил А.МАЙКА причины роста объемов производства на ОАО «Опилля».

ЗАО «Бровар», которое единственное в области экспортирует пиво за границу, в 1-м полугодии 2011 г. снизило объемы производства на 18% - до 518 тыс. дал.

А.МАЙКА отметил, что частично уменьшение объемов производства пива предопределено введением запрета продавать и распивать пиво в общественных местах и установлением городским советом моратория на размещение пивных палаток в парках Тернополя.

В целом, производством пивом в области занимаются два предприятия.