«Нибулон» инвестирует до 50 млн. долл. в элеваторы в Херсонской области

Компания «Нибулон» (г. Николаев) планирует инвестировать до 50 млн. долл. в строительство элеваторов в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, в частности, шла речь во время встречи председателя Херсонской облгосадминистрации Николая КОСТЯКА с генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН» Алексеем ВАДАТУРСКИМ, которая состоялась в четверг, 21 июля.

В частности. во время встречи обсуждался вопрос реализации инвестиционного проекта компании «Нибулон» по строительству зерновых перегрузочных комплексов (элеваторов) на берегу Днепра в Бериславском и Новоронцовском районах Херсонской области.

По информации А.ВАДАТУРСКОГО, на первом этапе инвестиционная программа компании «Нибулон» будет составлять около 50 млн. долл. и будет реализована в 2011-2012 годах. Кроме того, компания «Нибулон» планирует строительство аналогичных объектов и в других районах области.

Как сообщал УНИАН, ООО СП «Нибулон» (г. Николаев) планировало построить в Херсонской области три зерновых перегрузочных комплекса. В частности, в декабре 2010 года ООО СП «Нибулон» обратилось к руководству Херсонской ОГА с просьбой способствовать выделению земельных участков для строительства зерновых перегрузочных комплексов в Бериславском, Нововоронцовском районах области, а также в райцентре Геническ.

Также планировалось проведение общественных обсуждений относительно строительства перегрузочных терминалов на берегах Днепра в указанных районах.

Справка. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаеве.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.). Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины и обрабатывает более 70 тыс. га земли. Наряду с растениеводством, семь филиалов ООО СП «Нибулон» занимаются животноводством.

Предприятие имеет современную материально-техническую базу производства сельхозпродукции, собственный транспорт, мощности хранения зерна (до 420 тыс. тонн) и собственный перегрузочный терминал.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.